Доллар торгуется без резких колебаний на фоне ослабления ожиданий повышения ставок ФРС

Доллар торговался без резких колебаний в понедельник, в то время как доходность госбондов США удерживалась на низком уровне на фоне ослабления ожиданий относительно продолжения повышения ставок ФРС в этом году.

Индекс доллара к 8.28 удерживался на уровне 97,283 после снижения на 0,4 процента в пятницу.

В начале прошлой недели индекс достиг месячного пика в 97,871 благодаря ожиданиям очередного повышения ставок ФРС в сентябре.

Однако затем эти ожидания ослабли, поскольку ряд вышедших экономических данных не дотянул до прогнозов.

"Основная причина ослабления доллара, который утратил тенденцию к повышению после подъема ставки ФРС - сохранение низкого уровня доходности госбондов США", - сказал Юнити Исикава из IG Securities в Токио.

"Доходность гособлигаций, похоже, лучше, чем акции, отражает фундаментальные показатели (экономики) США, а в фокусе на этой неделе - политическая ситуация и различные экономические данные".

Инвесторы ждут данных о доверии потребителей в июне, продажах новых домов, запасах нефти, пересмотренного показателя роста ВВП в первом квартале, а также ценового индекса PCE.

Сенат США надеется провести голосование о реформе здравоохранения, призванной заменить Obamacare. Однако возможно, что законодателям не удастся это сделать, поскольку против законопроекта выступили уже пять сенаторов-республиканцев.

К иене доллар удерживался на уровне 111,30, ниже максимума почти за месяц в 111,790, достигнутого в минувший вторник.

Евро также торговался без резких колебаний у отметки $1,1191 после подъема до четырехдневного пика в $1,1209 в пятницу.

Фунт стерлингов прибавил 0,25 процента до $1,2750 - шестидневного максимума - после уверенного роста в пятницу благодаря возрождению ожиданий возможного повышения процентных ставок Банком Англии во второй половине года.

Австралийский доллар прибавил 0,15 процента до $0,7576 , восстановив часть потерь прошлой недели благодаря стабилизации цен на нефть.