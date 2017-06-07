Рынок акций Китая закрылся в плюсе, ведущий индекс Гонконга снизился

Китайский фондовый рынок повысился по итогам торгов среды, причем индекс "голубых фишек" CSI300 закрылся на полугодовом максимуме, поскольку все большее число торгуемых на бирже компаний побуждают сотрудников покупать акции, в то время как центробанк принимает меры, чтобы ослабить традиционную для середины года нехватку ликвидности.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 1,2 процента до 3.533,87 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 1,2 процента и закрылся на отметке 3.140,32 пункта.

В последнюю неделю владельцы контрольных пакетов акций более десятка компаний, котирующихся на бирже, призвали работников покупать ценные бумаги этих предприятий, обещая покрыть любые убытки, если они будут держать акции в течение по крайней мере 12 месяцев. Стоимость бумаг этих компаний подскочила в ответ на эти меры, и инвесторы ждут, что еще больше компаний выпустят аналогичные заявления

Народный банк Китая в среду влил в финансовую систему страны 180 миллиардов юаней ($26,49 миллиарда) через операции на открытом рынке, произведя накануне вливание средств в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF).

В дополнение к этому, все большее число учреждений сейчас ставят на то, что китайские акции класса А будут включены в индекс развивающихся рынков MSCI. Решение будет объявлено 20 июня.

"Сейчас существует реальная вероятность включения (китайских акций класса А) в индекс MSCI", - говорится в отчете управляющей компании Robeco, опубликованном на этой неделе.

Подъем котировок наблюдался по всему спектру рынка. В лидерах роста оказались акции потребительского и сырьевого секторов.

Ведущий фондовый индекс Гонконга в среду снизился после достижения нового сессионного пика 23 месяцев.

Индекс Hang Seng опустился на 0,1 процента до 25.974,16 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,1 процента, закрывшись на отметке 10,611.46 пункта.

Секторы продемонстрировали смешанную динамику. Акции IT-компаний и компаний сырьевого сектора выросли, тогда как бумаги коммунальных предприятий и компаний, занятых в сфере недвижимости, снизились в цене.