Доллар малоподвижен, восстановление цен нефти поддержало сырьевые валюты

Доллар торгуется без резких колебаний в пятницу, пока трейдеры ждут следующей недели, когда выйдут данные, связанные с инфляцией в США, в то время как сырьевые валюты, в частности канадский доллар, удерживаются в плюсе на фоне восстановления цен на нефть.

Индекс доллара к корзине валют к 8.50 снизился на 0,15 процента до 97,430.

Индекс достиг 97,871, обновив месячный максимум, во вторник, после того как ФРС на прошлой неделе повысила ставки и оставила дверь открытой для дальнейшего ужесточения политики до конца года. Однако с того момента он торгуется в узком диапазоне, ожидая новых катализаторов роста.

"Инфляция, вероятно, станет фактором, определяющим динамику валют на следующей неделе, когда мы получим различные данные США. Они будут иметь ключевое значение, поскольку падение нефти на этой неделе ухудшило прогноз инфляции", - сказал Син Кадота из Barclays в Токио.

Данные на следующей неделе будут включать июньский показатель потребительской уверенности, предстоящие продажи домов, статистику о запасах нефти, пересмотр показателя ВВП за первый квартал и ценовой индекс PCE.

Доллар стабилен к иене, торгуясь около 111,25 иены. Во вторник он достиг месячного пика в 111,790, а затем снизился в тандеме с доходностью американских облигаций, по которым ударило падение цен нефти.

Евро подрос к доллару на 0,13 процента до $1,1164.

Связанные с сырьевым сектором валюты удерживали преимущество, набранное на фоне подъема цен на нефть с 10-месячных минимумов.

Канадский доллар укрепился на 0,17 процента к американскому до C$1,3212 после роста на 0,75 процента в четверг.

Норвежская крона мало меняется к доллару, торгуясь на отметке 8,4863 кроны после роста примерно на 0,5 процента.

Фунт стерлингов вырос на 0,1 процента до $1,2700, максимально за три дня.

Австралийский доллар поднялся на 0,23 процента до $0,7556, а новозеландский доллар подрос на 0,15 процента до $0,7276.