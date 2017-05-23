Акции Шанхая в минусе второй день кряду, индексы Гонконга выросли

Шанхайские акции снизились второй день кряду во вторник, так как подъем финансового сектора лишь частично успокоил опасения инвесторов об ужесточении политики.

Индекс Shanghai Composite сбавил 0,4 процента до 3.061,95 пункта после снижения на 0,5 процента в понедельник.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 вырос на 0,4 процента до 3.424,19 пункта.

Индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций высокотехнологичных компаний и интернет-стартапов, снизился на 1,7 процента, достигнув минимума с февраля 2015 года.

Инвесторы на протяжении последних двух месяцев сталкиваются с жесткими мерами китайских регуляторов в отношении рискованных инвестиций и смещения в сторону ужесточения монетарной политики. Пекин таким образом пытается бороться с финансовыми рисками.

Советник Народного банка Китая в понедельник сказал, что центробанк продолжит внедрять разумные изменения монетарной политики.

Банковский и потребительский сектор во вторник выросли, в то время как бумаги промышленных компаний снизились, оказав давление на основные индексы.

Основной индекс Гонконга обновил максимум 22 месяцев благодаря хорошему притоку средств из Китая.

Индекс Hang Seng прибавил 0,1 процента до 25.403,15 пункта, индекс China Enterprises вырос на 0,2 процента до 10.395,28 пункта.

Рынок также поддержало восстановление Уолл-стрит в понедельник, несмотря на сохранение политической нестабильности в Вашингтоне.