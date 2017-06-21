Рост доллара остановился, фунт колеблется около 2-месячных минимумов

Доллар в ходе торгов среды отступил от максимума одного месяца к корзине мировых валют на фоне падения доходности американских облигаций вслед за ценами на нефть, тогда как фунт стерлингов колеблется около двухмесячных минимумов после того, как глава Банка Англии Марк Карни разрушил надежды на повышение процентной ставки.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 8.40 опустился на 0,01 процента до 97,753 пункта.

Во вторник он достиг максимальной отметки за месяц 97,871 ввиду ожиданий, что ФРС США, которая на прошлой неделе повысила процентные ставки, продолжит ужесточать политику в 2017 году.

Рост американской валюты, однако, остановился из-за падения ночью доходности облигаций Казначейства США.

Следом за сильным снижением цен на нефть доходность десятилетних казначейских бумаг резко упала во вторник, растеряв большую часть роста, достигнутого благодаря надеждам на еще одно повышение ставки ФРС в текущем году.

Евро стабилизировался около отметки $1,1130 после снижения ночью до трехнедельного минимума $1,1119.

К японской иене доллар подешевел на 0,14 процента до 111,28 иены, сойдя с пика почти одного месяца 111,790 установленного во вторник.

Фунт торгуется без заметных изменений вблизи $1,2631. Британская валюта ночью упала на 0,9 процента до двухмесячного минимума $1,2603.

Фунт колеблется около минимумов двух месяцев после того, как Карни из Банка Англии сказал во вторник о том, что пока не время поднимать ставки. На прошлой неделе три чиновника регулятора проголосовали за повышение ставки, усилив надежды на ужесточение политики в скором времени.

Канадский доллар, который потерял около 0,35 процента ночью, продолжил снижение, торгуясь около отметки C$1,3278 за доллар.

Австралийский доллар ослаб на 0,3 процента до $0,7556, а новозеландский доллар снизился на 0,25 процента до $0,7223.