Снижение цен на нефть ударило по сырьевым валютам, иена в плюсе

Канадский доллар достиг минимума 14 месяцев, а австралийский доллар опустился до четырёхмесячного минимума в пятницу из-за снижения цен на нефть, в то время как японская иена выросла на фоне ухудшения аппетита к риску.

Канадский доллар в ходе торгов опускался к американскому доллару до C$1,3790, минимальной отметки с конца февраля 2016 года. К 8.37 МСК валюта Канады снизилась на 0,25 процента до C$1,3786.

Австралийский доллар в определённый момент торгов просел до $0,7372, минимума с 11 января. К этому времени он потерял 0,49 процента, опустившись до $0,7374.

Динамика сырьевых валют связана со снижением цен на нефть, сказал старший трейдер OANDA Стивен Иннес.

Фьючерсы на американскую нефть(WTI) опустились на 2,22 процента.

Доллар подешевел на 0,22 процента к иене до 112,19, отойдя от пробитого в четверг пика семи недель на уровне 113,045 иены.

Евро в ходе торгов коснулся полугодового пика в $1,0990 благодаря ожиданиям, что центрист Эммануэль Макрон победит во втором туре президентских выборов во Франции в воскресенье.

К 8.37 единая европейская валюта торговалась вблизи отметки $1,0985.