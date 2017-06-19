Доллар растет перед выступлением главы ФРБ Нью-Йорка, евро и фунт стабильны

Динамика доллара к корзине валют стабилизировалась в понедельник после снижения из-за слабых экономических данных, инвесторы ожидают комментариев чиновника ФРС в надежде услышать, будет ли устойчивым недавний экономический подъём.

К 8.20 индекс доллара к корзине основных валют показывал нулевую динамику, торгуясь на отметке 97,168 пункта.

Индекс добрался до двухнедельного пика 97,560 пункта в конце прошлой недели, когда ФРС повысила ставки и оставила за собой право ещё одного повышения в 2017 году. Тем не менее, рост доллара был ограничен из-за не оправдавших ожиданий данных о строительстве новых домов и настроениях потребителей.

Теперь внимание рынка обращено к предстоящему выступлению главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, которое могло бы поддержать доллар.

Выступление Дадли, вероятно, поможет понять, почему ФРС игнорирует данные о слабой инфляции после ужесточения политики на прошлой неделе.

По отношению к иене доллар вырос на 0,15 процента до 111,020 иены.

Евро малоподвижен, колеблется вблизи $1,1198, прибавив примерно 0,5 процента в пятницу.

Единая европейская валюта вяло отреагировала на итоги парламентских выборов во Франции, в результате которых большинство получила партия президента Эммануэля Макрона.

Британский фунт оказался малоподвижен, снизившись на 0,04 процента к доллару до 1,2773.

Прошедший месяц оказался турбулентным для валюты, которая упала примерно до минимума двух месяцев на уровне $1,2636 9 июня после неожиданного исхода выборов в Великобритании, однако на прошлой неделе снова выросла, когда Банк Англии был близок к повышению ставок.

Австралийский доллар немного вырос до $0,7625, двигаясь к максимуму 2,5 месяцев $0,7636, отмеченному в среду благодаря обнадёживающим данным занятости.