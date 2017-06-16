Доллар вырос за счет экономической статистики, иена в минусе после заседания Банка Японии

Доллар рос на азиатских торгах в пятницу, готовясь завершить неделю в плюсе к корзине валют, поскольку оптимистичная экономическая статистика США дала инвесторам повод надеяться, что ФРС будет придерживаться плана повышения ставки.

Индекс доллара к корзине шести основных валют-соперников к 8.44 МСК укрепился на 0,1 процента до 97,521, а за неделю набрал 0,6 процента.

Доллар вырос к японской иене на 0,17 процента до 111,19 иены, готовясь показать недельный прирост на 1,1 процента.

Доллар пробил сессионный пик в 111,27 иены, максимум со 2 июня, после того как Банк Японии ожидаемо оставил денежно-кредитную политику без изменений, однако затем американская валюта отступила с завоеванных позиций.

Опубликованные в четверг экономические данные США дали инвесторам, играющим на повышение доллара, повод для оптимизма. Министерство труда сообщило, что число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю снизилось на 8.000 до 237.000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали снижение до 242.000.

Евро мало менялся в пятницу, к 8.44 МСК торгуясь у отметки $1,1140, значительно ниже семимесячного пика в $1,1296, достигнутого в среду.

Фунт стерлингов вырос на 0,1 процента до $1,2764, получив поддержку в связи с тем, что Банк Англии максимально с 2007 года приблизился к повышению ставки, неожиданно сообщив, что три чиновника регулятора поддержали подъем индикатора стоимости заемных средств.