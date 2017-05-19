Шанхайские акции прервали череду недельных снижений, акции Гонконга в плюсе

Основные индексы Китая практически не изменились в пятницу, но завершили неделю в плюсе, а шанхайские акции прервали продолжавшуюся пять недель череду снижений, поскольку успокаивающие комментарии регуляторов и вливание средств центробанком компенсировали тревоги об ужесточении регулирования и замедлении роста экономики.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 вырос на 0,2 процента до 3.403,85 пункта, индекс Shanghai Composite не изменился, оставшись на уровне 3.090,63 пункта.

За неделю CSI300 прибавил 0,5 процента, а SSEC - 0,2 процента.

Шанхайские акции снижались пять недель кряду из-за опасений об активизации кампании Пекина по борьбе с теневым банкингом и тревог, связанных с усилиями для снижения долговой нагрузки, которые могут привести к дефициту ликвидности и навредить экономике.

Китайский банковский регулятор сообщил, что риски в секторе поддаются полному контролю и рынку не стоит волноваться из-за ужесточения регулирования.

Во вторник центробанк Китая произвел чистое вливание средств в денежный рынок на сумму 170 миллиардов юаней ($24,67 миллиарда) посредством операций на открытом рынке, ставшее максимальным почти за четыре месяца.

Однако большинство опрошенных аналитиков сообщили Рейтер, что настроения рынка остаются хрупкими, а инвесторы продолжат сохранять осторожность.

Инвесторы также опасаются нового замедления роста китайской экономики, поскольку ее восстановление, спровоцированное преимущественно мерами стимулирования властей страны, сходит на нет, сказал Ян Хай из Kaiyuan Securities.

Лучшую динамику на этой неделе показали потребительские акции, которые выросли на 4,7 процента, зафиксировав максимальный за 10 месяцев недельный подъем. Худшую динамику продемонстрировал банковский сектор.

Акции Гонконга немного выросли в пятницу, практически не изменившись по итогам недели на фоне продолжения притока средств из Китая, в то время как бумаги телекоммуникационного гиганта Tencent закрылись на историческом максимуме.

Индекс Hang Seng прибавил 0,2 процента до 25.174,87 пункта, индекс China Enterprises не изменился, оставшись на уровне 10.267,39 пункта.