В Беларуси инвестиции в основной капитал за январь-апрель увеличились на 35,8%

Беларуси в январе-апреле 2025 года использовано 14,8 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

Согласно данным Белстата, это на 3,9 млрд рублей, или на 35,8% больше по сравнению с январем-апрелем 2024 года.

Технологическая структура инвестиций выглядит следующим образом: строительно-монтажные работы – 47,6%, машины, оборудование, транспортные средства – 37,9%, объекты интеллектуальной собственности – 2,4%, прочие работы и затраты – 12,1%.

Что касается форм собственности, то частные инвестиции составили 55,8%, государственные – 37,6%, иностранные – 6,6%.

Доля Минска в общем объеме инвестиций в январе-апреле 2025 года составила 21,1%, Минской области – 24,9%, Брестской — 12,9%, Гомельской — 13,8%, Гродненской — 9,6%, Витебской — 8,9%, Могилевской — 8,7%.