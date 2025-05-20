Фондовый рынок Польши демонстрирует стремительный рост

Основной индекс Варшавской фондовой биржи WIG показал один из самых высоких темпов роста в мире, поднявшись с начала года почти на 29%. Об этом пишет Financial Times.

Аналитики считают, что это частично связано с ожиданием завершения войны в Украине и ролью Польши в будущем ее восстановлении.

Согласно данным издания, WIG - индекс, в который входят ведущие польские компании, включая PKO Bank, PKN Orlen, PGE, CD Projekt, Allegro и LPP - демонстрирует динамику, которая опережает даже быстрорастущие рынки Чили и Греции. Для сравнения, американский S&P 500 вырос всего на 1%.

Факторами такого успеха называют стабильную экономическую ситуацию в стране, активный приток иностранных инвестиций и привлекательные цены на акции. В то же время Польша менее зависима от глобальных торговых конфликтов, поскольку значительная часть ее торговли сосредоточена в пределах ЕС.

Эксперты также отмечают, что инвесторы видят в Польше стратегический центр для участия в послевоенном восстановлении Украины.

Как отмечает Анджей Кубисяк, заместитель директора Польского экономического института, именно вера в мирное решение конфликта в Украине стала одним из ключевых факторов, которые подпитывают рост польского фондового рынка.