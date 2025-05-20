Последнее обновление: 20.05.2025 18:00

Импорт золота в Китай за апрель вырос на 73%

В апреле Китай импортировал 127,5 тыс. тройских унций золота, что является самым высоким показателем за последние 11 месяцев. Об этом пишет Bloomberg.

В частности, объем поставок вырос на 73% по сравнению с мартом, несмотря на то что стоимость золота тогда достигла рекордных $3500 за унцию.

Рост импорта связывают с тем, что Народный банк Китая предоставил новые квоты некоторым коммерческим банкам. Это решение приняли на фоне высокого спроса на драгоценный металл, как среди крупных инвесторов, так и среди населения.

Покупатели массово обращаются к золоту, чтобы защитить свои сбережения от геополитических рисков. В начале года именно это стало главным драйвером подорожания металла. Даже после того, как в мае цены несколько снизились, спрос со стороны центральных банков мира, которые стремятся уменьшить зависимость от активов в долларах, остается стабильно высоким.



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