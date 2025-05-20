В Минтрансе Беларуси рассказали, когда завершится реконструкция первой очереди участка автодороги М-10

В Минтрансе Беларуси рассказали, когда завершится реконструкция участка автодороги М-10 Российской Федерации (Селище) – Гомель – Кобрин (109,9 – 195 км).

Согласно информации ведомства, республиканская трасса М-10 реконструируется по параметрам I категории. Дорога будет иметь цементобетонное покрытие и 4 полосы для движения транспорта (по две в каждом направлении).

Строительные работы на объекте разделены на пять очередей. Общая длина участка – более 85 км.

Заказчиком выступает РУП «Гомельавтодор», проектировщик - ГП «Белгипродор», подрядчик - ОАО «ДСТ № 2, Гомель».

Реконструкция первой очереди стартовала в сентябре 2024 года и завершится в сентябре 2026-го (25 месяцев).

В настоящее время смонтирован цементно-бетонный завод и началась укладка тощего бетона. Данная технология предусмотрена проектно-сметной документацией и используется в Гомельской области впервые.

Всего по проекту первой очереди необходимо устроить слой тощего бетона объемом порядка 40 тыс. м3. Работы идут с опережением графика, сообщили в РУП «Гомельавтодор».