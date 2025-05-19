Власти внесли изменения в госрегулирование цифрового развития Беларуси

В целях совершенствования государственного регулирования цифрового развития внесены изменения в указ от 7 апреля 2022 года № 136 "Об органе государственного управления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации". Соответствующий указ подписал 19 мая Лукашенко, сообщает его прессс-служба.

"Документ направлен на дальнейшую активизацию регионального цифрового развития за счет средств местных инновационных фондов, расширение перечня услуг отраслевых офисов цифровизации и РУП "Центр цифрового развития", оказываемых государственным органам и организациям за счет бюджетных средств, в том числе по планированию их цифрового развития, сопровождению информационных систем, масштабированию пилотных проектов", - говорится в комментарии.

В соответствии с указом премьер-министр Беларуси курирует Министерство связи и информатизации и возглавляет Наблюдательный совет Парка высоких технологий.