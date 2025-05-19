Литва подала в суд ООН на Беларусь из-за миграционного шантажа

Литва подала иск в Международный суд ООН в Гааге против властей Беларуси из-за миграционного кризиса, который страна считает нарушением международного права. Об этом сегодня сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

Как пишет вещатель, в иске МИД Литвы говорится о нарушении Беларусью международных обязательств по Протоколу ООН против незаконной перевозки мигрантов по суше, морю и воздуху, информирует вещатель LRT.

"С 2021 года Литва сталкивается с беспрецедентным наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Собранные литовскими органами доказательства подтверждают прямое участие белорусского режима в организации этого потока", – говорится в заявлении МИД.

Как отмечается, госпредприятия Беларуси значительно увеличили количество авиарейсов из Ближнего Востока и других регионов, а также организовывали визы и жилье для прибывших мигрантов.

Кроме того, по прибытии в Беларусь многие мигранты сопровождались силами безопасности до литовской границы и принуждались к ее незаконному пересечению – часто в опасных и угрожающих жизни условиях.

МИД страны также заявляет, что, несмотря на многочисленные запросы о сотрудничестве, белорусская пограничная служба отказалась сотрудничать с литовской стороной для прекращения этих нелегальных пересечений.

"Литва расценивает такие действия как целенаправленную попытку белорусского режима использовать миграцию как инструмент политического давления на Литву и Европейский Союз в ответ на их поддержку демократии в Беларуси и введение санкций за нарушение прав человека", – говорится в заявлении.

Из-за отсутствия прогресса в двусторонних переговорах по урегулированию спора о нарушении Протокола, Литва обратилась в Международный суд ООН для привлечения Беларуси к ответственности в соответствии с международным правом.

Литовская сторона требует полного возмещения причиненного ущерба, в частности расходов на обустройство границы, а также гарантий того, что подобные действия не повторятся.

По данным Государственной пограничной службы страны, с начала миграционного кризиса литовские пограничники предотвратили незаконное пересечение границы со стороны Беларуси 23,6 тысячи иностранцев. Часть из них пыталась пересечь границу неоднократно.