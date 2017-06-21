Последнее обновление: 21.06.2017 14:58

Starbucks в Европе планирует нанять на работу свыше двух тысяч беженцев

Крупнейшая в мире сеть кофеен Starbucks планирует нанять на работу 2,5 тысячи беженцев в Европе в рамках представленного в январе плана набора персонала.

В январе гендиректор Starbucks Говард Шульц заявил, что компания планирует нанять на работу 10 тысяч беженцев в 75 странах, где компания ведет бизнес, в течение следующих пяти лет. Он уточнил, что прежде всего компания начнет нанимать беженцев в США, причем поначалу Starbucks сфокусируется на приеме на работу людей, которые работали с американской армией в качестве переводчиков и обслуживающего персонала.

Компания начала набирать персонал среди беженцев в восьми европейских странах: Германии, Великобритании, Австрии, Испании, Франции, Нидерландах, Португалии и Швейцарии.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Starbucks является самой большой сетью кофеен в мире. Основанная в 1971 году в Сиэтле, по состоянию на 1 января компания Starbucks Corporated управляет сетью из 25,734 тысячи кофеен и магазинов. Чистая прибыль Starbucks по итогам первого квартала 2016-2017 финансового года (завершился 27 декабря) составила 751,8 миллиона долларов, что на 9,3% больше прошлогоднего показателя.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование