Около 70 тысяч беженцев прибыли в Европу морем с начала года

Порядка 70 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу по Средиземному морю за пять месяцев нынешнего года, сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман.

"Агентство ООН по миграции сообщает, что 69 574 мигрантов и беженцев прибыли в Европу морскими путями за период с начала года по 28 мая, более 80% из них (58 944 человек) — через Италию, остальные — через Грецию, Кипр и Испанию", - сказал он.

Миллман напомнил, что за тот же период прошлого года в Европу прибыли 198 346 человек. Он также добавил, что с начала нынешнего года при попытке добраться до европейских берегов погибли 1569 человек.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.