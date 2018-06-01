Последнее обновление: 01.06.2018 17:43

В Европу в 2018 году прибыли более 32 тысяч беженцев

Количество мигрантов и беженцев, прибывших в Европу с начала 2018 года превысило 32 тысячи человек, сообщил на брифинге официальный представитель Международной организации по миграции Джоэл Миллман.

"МОМ сообщает, что 32 тысячи 80 мигрантов и беженцев прибыли в Европу морскими путями на первые 150 дней 2018 года. Из них 42% прибыли в Италию и 34% в Грецию. Остальные 24% — в Испанию", - сказал он.

По его словам, за тот же период в 2017 году в Европу прибыло 70,870 человек. А в 2016 году — 230 тысяч 230 человек.

Количество смертей в Средиземном море среди мигрантов и беженцев с начала года составило 660 человек. По всему миру количество погибших составляет 1 тысячу 186 человек.

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