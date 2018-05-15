Приток беженцев в Европу сократился на 63%

В 2017 году в Европу прибыло на 63% меньше беженцев из третьих стран по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос.

Авамопулос отметил, что снизить поток беженцев Евросоюзу удалось благодаря поддержке спасательных операций в Средиземном море.

По его данным, в результате этих операций, службой береговой охраны Италии, с 1 февраля 2015 года было спасено почти 290 тыс. мигрантов.

Согласно информации Международной организации по миграции (МОМ), с начала 2018 года в Европу прибыло более 25 тыс. беженцев по Средиземноморскому мору. В частности, примерно 41% от этого числа приняла Италия, около 38% — Греция и примерно 21% — Испания.

Весной 2015 года в Европе начался миграционный кризис, из-за которого странам ЕС пришлось принять около 2,5 млн беженцев. Для его ослабления в ЕС приняли решение ввести специальную миграционную квоту для каждого европейского государства. Квоты распределялись пропорционально населению стран, входящих в Евросоюз. Однако Польша, Словакия, Венгрия и Чехия отказались ее исполнять.