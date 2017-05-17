Рынок акций Китая прервал череду повышений, Гонконг закрылся недалеко от пиков 21 месяца

Китайский фондовый рынок завершил торги среды в минусе, прервав четырехдневную череду повышений, поскольку инвесторы по-прежнему проявляют осторожность на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу ужесточения регулирования и перспектив экономики, несмотря на недавние успокаивающие комментарии регуляторов.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,5 процента до 3.409,97 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,3 процента и закрылся на отметке 3.104,44 пункта.

Китайские индексы снижались на протяжении пяти недель подряд из-за обеспокоенности инвесторов тем, что активизаций усилий Пекина с целью сокращения доли заемных средств в финансовой системе приведет к нехватке ликвидности и окажет негативное воздействие на экономику.

Однако рынок восстановился в последние несколько сессий после того, как Пекин попытался успокоить инвесторов посредством щедрых денежных вливаний на межбанковском рынке и благоприятных для рынка комментариев.

Большинство секторов сдали позиции вслед за акциями оборонительных секторов, таких как потребительский сектор и сектор здравоохранения, на фоне фиксации прибыли инвесторами после недавнего ралли.

Акции компаний малой капитализации продолжают выглядеть лучше рынка. Индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций высокотехнологичных компаний и интернет-стартапов, вырос пятую сессию подряд.

Фондовый рынок Гонконга снизился по итогам сегодняшних торгов, но остался вблизи максимумов 21 месяца благодаря устойчивому притоку денежных средств из Китая.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,2 процента до 25.293,63 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,5 процента, закрывшись на отметке 10,383.14 пункта.

Акции People's Insurance Group Of China достигли максимума почти двух месяцев, после того как компания обнародовала планы включения ценных бумаг в котировальный список Шанхайской фондовой биржи.

В то же время бумаги Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd рухнули примерно на 6 процентов после объявления компанией о планах выпуска дополнительных акций со скидкой к рыночной цене.