Трамп заблокировал в Twitter писателя Стивена Кинга

Президент США Дональд Трамп добавил писателя Стивена Кинга в черный список в Twitter. Об этом написал сам Кинг в микроблоге.

“Трамп заблокировал меня, запретив читать сообщение. Возможно, мне придется убить себя”, - иронически написал писатель.

Кинг поинтересовался, была ли у кого-то из пользователей Twitter аналогичная ситуация.

Его коллега, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг ответила Кингу, что будет делиться с ним сообщениями президента США.

Кинг часто критиковал деятельность Трампа. В мае прошлого года он и еще свыше 450 американских писателей подписали петицию против тогда еще кандидата на должность президента США от Республиканской партии Дональда Трампа. В микроблоге Кинг называл Трампа "президентом-идиотом".