Трамп пообещал построить стену на границе и предостерег демократов от расследований

Президент США Дональд Трамп во вторник выступил с ежегодным посланием “О положении дел в стране”, пообещав построить стену на границе с Мексикой и сказав, что попытки демократов проводить “нелепые партийные расследования” могут навредить благосостоянию США.

Выступление Трампа в Конгрессе проходило на фоне политических разногласий из-за его требования к демократам прекратить сопротивляться выделению средств на стену на границе США и Мексики, которая, по словам республиканца, необходима для борьбы с нелегальной иммиграцией и контрабандой наркотиков.

В ходе выступления, продолжавшегося около полутора часов, Трамп обозначил свои политические приоритеты, но не раскрыл конкретных деталей политики.

Трамп назвал нелегальную иммиграцию “не терпящим отлагательств национальным кризисом”, но не стал объявлять чрезвычайное положение, что позволило бы ему получить деньги на стену в обход Конгресса. Вместо этого он призвал демократов и республиканцев прийти к компромиссу до 15 февраля.

“В прошлом большинство людей в этой комнате голосовали за стену, однако настоящая стена так и не была построена. Я добьюсь ее строительства”, - сказал Трамп.

Демократы называют строительство стены неэффективной мерой и пустой тратой денег.

Трамп предупредил, не предоставив доказательств, что расследования демократов в отношении его администрации, а также возможность вмешательства США в зарубежные войны нанесет ущерб американской экономике.

“В США происходит экономическое чудо, и единственная вещь, которая может это остановить - глупые войны, политика или нелепые партийные расследования”, - сказал он.

Финансовые рынки практически не отреагировали на выступление Трампа.

“Это была пустая болтовня без конкретных деталей”, - сказал Тим Гриски из Inverness Counsel в Нью-Йорке.

Трамп посвятил значительную часть выступления внешней политике, сказав, что проведет вторую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном 27 и 28 февраля во Вьетнаме, несмотря на отсутствие очевидного прогресса усилий, призванных заставить Северную Корею отказаться от своей ядерной программы. Ожидается, что саммит пройдет в Ханое или Дананге.

Американский президент также сказал, что США могут заключить торговую сделку с Китаем, если Пекин согласится на “реальные структурные изменения”. Две крупнейшие в мире экономики ведут переговоры в попытке заключить соглашение, которое положит конец торговой войне.

Трамп похвалил усилия своей администрации и талибов, направленные на установление мира в Афганистане, и сказал, что в случае заключения соглашения он сможет вернуть домой часть военных США спустя 17 лет войны.

“Достигнув прогресса в этих переговорах, мы сможем сократить присутствие наших военных и сфокусироваться на борьбе с терроризмом”, - сказал он.

Трамп также раскритиковал президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого США и ряд стран Латинской Америки и Европы называют нелегитимным лидером после спорных прошлогодних выборов.