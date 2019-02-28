Экс-адвокат Дональда Трампа обвинил его во лжи и мошенничестве

Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн назвал президента США расистом, мошенником и жуликом.

Я даю показания, чтобы обеспечить защиту моей семьи от угроз президента", - заявил Коэн на слушаниях в надзорном комитете палаты представителей Конгресса в среду, 27 февраля.

По словам Коэна, он понимает сомнения в своей правдивости, поскольку был уличен в прошлом в ложных показаниях. Экс-адвокат Трампа заявил, что поэтому предоставляет "неопровержимые документы", в частности, копию чека, подтверждающего его участие в незаконных платежах за молчание двум женщинам, предположительно имевших отношения с президентом США.

Ряд уголовных дел в отношении Майкла Коэна был возбужден в начале 2018 года. В августе он пошел на сделку со следствием и признал свою вину. Его приговорили к трем годам тюремного заключения. В числе эпизодов, вменяемых ему в вину, значится уклонение от уплаты налогов, а также выплата денег за молчание экс-порнозвезде Сторми Дэниэлс, которая якобы состояла в связи с Трампом, а также другим женщинам.

В рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы в США в 2016 году и сговоре окружения Трампа с российскими властями были изучены и контакты Коэна. В частности, речь шла о переговорах Дональда Трампа с российской стороной по проекту строительства "башни Трампа" (Trump Tower) в Москве. Майкл Коэн, выступая перед Конгрессом в 2017 году, дал ложные показания, заявив, что переговоры завершились к январю 2016 года. На самом деле они длились до июня 2016 года.

По словам Коэна, Трамп напрямую не предложил ему солгать. Однако во время предвыборной кампании будущий президент США сказал ему, глядя в глаза, что не ведет никаких деловых переговоров с Россией, хотя на самом деле они еще шли. "Он сказал мне на свой манер, что я должен солгать", - утверждает Коэн.

Будущий президент США заранее знал о публикации WikiLeaks компромата на кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, заявил Коэн. По его словам, он лично присутствовал при телефонном разговоре Трампа с его тогдашним советником Роджером Стоуном. В ходе этого разговора Стоун проинформировал Трампа, что Джулиан Ассанж в ближайшие дни опубликует материалы, полученные в результате хакерского взлома серверов Демократической партии.

По словам Коэна, Трамп оскорблял афроамериканцев.

"Однажды он спросил меня, могу ли я назвать страну, управляемую чернокожим человеком, которая не является "гадюшником". Это было, когда Барак Обама был президентом США", - подчеркнул Коэн.