Администрация США вызвала из отпуска 50 тысяч служащих

Администрация американского президента Дональда Трампа вызвала на работу около 50 тысяч государственных служащих, отправленных в вынужденный неоплачиваемый отпуск из-за частичной приостановки работы правительства (шатдауна), сообщает газета Washington Post.

Как ожидается, на работу вернутся государственные служащие, которые отвечают за выплату налоговых возмещений, следят за безопасностью полетов и проводят проверки продуктов и лекарственных средств. Как отмечает издание, им придется работать без оплаты. Во вторник суд в США отклонил заявление профсоюзов, представляющих авиадиспетчеров и других государственных служащих, с требованием обязать власти выплачивать зарплату работникам федеральных учреждений, вынужденным работать во время шатдауна.

Ряд ведомств США, включая госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Около 800 тысяч госслужащих либо работают без оплаты (если их работа считается важной для нацбезопасности), либо отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск. Причиной шатдауна стали разногласия между президентом США Дональдом Трампом и Демократической партией по поводу финансирования мер безопасности на южной границе.

Трамп, для которого строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний, требует выделить на нее 5,7 миллиарда долларов, отказываясь в противном случае подписать бюджет. Демократы, которые получили большинство в палате представителей по результатам ноябрьских выборов, готовы выделить не более 1,3 миллиарда дополнительных средств.