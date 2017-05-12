Шанхайские акции снизились 5-ю неделю подряд

Шанхайские акции восстановились по итогам торгов пятницы, но завершили пятую неделю подряд в минусе на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу перспектив экономики и мер регулирования, направленных на пресечение рискованного кредитования и спекуляций.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,9 процента до 3.385,38 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,7 процента и закрылся на отметке 3.083,51 пункта.

За эту неделю CSI вырос на 0,1 процента, тогда как SSEC снизился на 0,6 процента.

Как показала экономическая статистика за апрель, рост торговли замедлился, а инфляция цен производителей охладилась сильнее, чем ожидалось, сигнализировав, что производственная активность, возможно, теряет движущую силу вместе с другими секторами экономики.

Обеспокоенность по поводу ужесточения политики и мер регулирования также отрицательно сказывается на настроениях инвесторов.

В лидерах роста в пятницу оказались акции финансового сектора, в частности бумаги банков, индекс которых взлетел на 2,7 процента, пережив лучший день за последние 14 месяцев.

Акции в Гонконге торговались в пятницу вблизи максимумов 21 месяца и показали сильнейший недельный рост за последние два месяца, поддерживаемые непрерывным притоком денежных средств из Китая.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,1 процента до 25.156,34 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,2 процента, закрывшись на отметке 10.282,65 пункта.

За эту неделю Hang Seng прибавил 2,8 процента, HSCE - 2,6 процента.

Секторы продемонстрировали смешанную динамику. В то время как акции сырьевого и коммунального секторов сдали позиции, бумаги IT-компаний укрепились.