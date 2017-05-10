Шанхайские акции упали до минимума 7 месяцев, акции Гонконга обновили 21-месячный пик

Шанхайские акции завершили торги среды на минимальном уровне с середины октября после выхода данных о большем, чем ожидалось, замедлении инфляции цен производителей в Китае и на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу ужесточения финансового регулирования.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,5 процента до 3.337,70 пункта, снизившись восьмую сессию подряд. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,9 процента и закрылся на отметке 3.052,79 пункта.

Индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций высокотехнологичных компаний и интернет-стартапов, просел на 1,7 процента и закрылся на минимуме 27 месяцев.

Инфляция цен производителей в Китае замедлилась сильнее ожидаемого в апреле, сигнализировав, что производственная активность, возможно, теряет движущую силу вместе с другими секторами экономики, в то время как внутренний спрос остается слабым, а власти страны принимают жесткие меры для борьбы с финансовыми рисками.

Ужесточение финансового регулирования вызывает большую обеспокоенность у инвесторов, многие из которых опасаются, что принимаемые правительством меры могут навредить росту во второй по величине экономике мира.

Основные секторы снизились под давлением акций промышленных и сырьевых компаний. Бумаги финансового сектора укрепили позиции.

Акции в Гонконге повысились третью сессию подряд и достигли нового 21-месячного максимума к закрытию сегодняшних торгов, несмотря на падение бумаг в Шанхае.

Улучшению рыночных настроений способствовал рост многих азиатских площадок ввиду хорошей корпоративной отчетности, а также признаков сохраняющегося притока денежных средств из Китая.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,5 процента до 25.015,42 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 1,0 процента, закрывшись на отметке 10.227,42 пункта.

Секторы продемонстрировали смешанную динамику. В то время как акции финансовых и телекоммуникационных компаний выросли, бумаги сырьевого сектора сдали позиции.