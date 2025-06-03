Последнее обновление: 03.06.2025 16:18

Саммит G7 может рассмотреть предложение о снижении потолка цен на нефть РФ

Идея понижения потолка цен на российскую нефть обсуждается не только в ЕС, но и среди участников G7. Об этом заявила во вторник официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

"Ограничение цены на российскую нефть обсуждается также в рамках G7. Вы знаете, что в середине июня будет саммит G7 в Канаде. И там этот вопрос вполне может быть предметом обсуждения", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Пинью отвечала на вопрос, согласна ли администрация США с предложением о новом снижении потолка цен на нефть из РФ.

Ранее СМИ сообщали, что ЕК предложила своим партнерам по G7 понизить ожидаемый в 18 санкционном пакете новый потолок цен на нефть из РФ до $50.

Пинью в ответ на это заявляла, что новый санкционный потолок цен на российскую нефть должен быть ниже $60 за баррель, но его точный уровень пока называть рано.



<Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование