Лукашенко зазывает деловые круги КНР присоединиться к технологической модернизации Беларуси

Лукашенко 3 июня провел переговоры в Пекине с представителями китайских деловых кругов.

"Завтра мы встречаемся с председателем КНР Си Цзиньпином и один из основных вопросов - это машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных направлений промышленности в Беларуси. Я это сказал потому, чтобы вы понимали - это не мне принадлежит прекрасная идея, которая очень нужна нашей экономике сегодня. Это идея председателя КНР Си Цзиньпина, который и в Китае, как мы видим, в мире это знают, нацелен на научно-техническую, скажем даже, революцию в машиностроении", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Я очень благодарен своему давнему другу и коллеге за то, что он подключил Беларусь к этому процессу, который в Китае набрал очень высокие темпы - модернизации и (создания - прим.) высокого уровня производства", - добавил пенсионер.