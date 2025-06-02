ЕАЭС временно обнулил ввозные таможенные пошлины на пюре из тропических фруктов

Совет Евразийской экономической комиссии установил временные нулевые ставки ввозных таможенных пошлин в отношении пюре из бананов, манго, киви, нектаринов, а также персиков, абрикосов и груш.

«Концентрированное пюре из этих фруктов используется для производства соковой продукции, в том числе детского питания. Но многие из них на территории стран Евразийского экономического союза не произрастают или произрастают в недостаточном для промышленной переработки количестве. В этой связи бизнес закупает сырье импортного производства, цены на которое в последние годы существенно выросли», – пояснил необходимость принятия меры директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

При этом он подчеркнул, что срок действия меры рассчитан с учетом инвестиционных программ по развитию собственного садоводства в государствах ЕАЭС и составит для разных видов пюре от одного до трех лет.

Как сообщает ЕЭК, решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.