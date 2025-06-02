Эстонская фирма объявила о победе в арбитраже против Казахстана на $55 млн

Эстонская компания AS Windoor заявила, что выиграла арбитражное разбирательство против Казахстана в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), получив решение о компенсации в размере около $55 млн.

Суть спора касалась неоплаченного контракта на поставку стеклянных фасадов для государственного конференц-центра в Астане, сообщило 2 июня адвокатское бюро Sorainen, пишут эстонские СМИ.

В 2015 году Стокгольмский арбитраж обязал казахстанскую сторону выплатить Windoor €23 млн, но решение не было исполнено. Более того, казахстанские суды аннулировали гарантийное письмо, обеспечивавшее выплаты, что Windoor расценил как нарушение международного инвестиционного соглашения между Эстонией и Казахстаном.

Арбитражный суд ICSID признал действия Казахстана нарушением принципов справедливого и равного обращения, назвав, по данным Sorainen, поведение властей "шокирующим" и "преднамеренным злоупотреблением судом".

Сейчас Windoor оценивает юридические возможности ускорить исполнение решения. Казахстан, напротив, подал на прошлой неделе ходатайство об инициировании отмены решения арбитражного суда.