Последнее обновление: 02.06.2025 13:52

Средняя цена на электроэнергию в Эстонии снизилась в мае на 8%

В мае средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 6,76 цента за киловатт-час.

По сравнению c апрелем, когда средняя цена составила 7,3 цента за киловатт-час, тариф снизился на 8%.

В годовом сравнении цена уменьшилась на 10,8%, пишут эстонские СМИ.

Сопоставимые цены в мае наблюдались в Латвии и Литве, тогда как в Финляндии тариф оказался значительно ниже — всего 1,81 цента за киловатт-час.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота, а также прочие налоги и сборы.

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