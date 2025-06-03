В Украине появится институт военного омбудсмена

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о создании института военного омбудсмена. Об этом сообщил народный депутат от парламентской фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Законодательная инициатива поддержана 287 голосами народных депутатов.

Целью законопроекта является создание дополнительного эффективного механизма защиты прав военнослужащих, который дополнит существующие средства защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, не отменяя их и не создавая оснований для пересмотра компетенции государственных органов, обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод.

Документом предлагается ввести должность военного омбудсмена — должностного лица, которое будет осуществлять демократический гражданский контроль за сферой безопасности и обороны в части соблюдения прав военнослужащих, резервистов, военнообязанных, проходящих обучение или специальную подготовку, членов добровольческих формирований территориальной обороны, иностранцев и лиц без гражданства, проходящих службу в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной транспортной службе, Национальной гвардии, а также полицейских, которые принимают участие в боевых действиях во время военного положения.

Военный омбудсмен будет назначаться президентом Украины сроком на пять лет с правом занимать должность не более двух сроков подряд.

На эту должность сможет претендовать гражданин Украины старше 30 лет, с высшим образованием не ниже уровня магистра, владеющий государственным языком, обладающий высокими моральными качествами и безупречной репутацией, проживающий последние пять лет в Украине, годный к выполнению служебных обязанностей по состоянию здоровья.

Закон также предусматривает ряд ограничений. Так, не могут быть назначены лица с непогашенной судимостью, члены политических партий, военнослужащие, лица с задолженностью по алиментам, иностранные граждане, кто не прошел антикоррупционную проверку или не подал декларацию.

Аппарат военного омбудсмена будет действовать в качестве вспомогательного органа при президенте. Омбудсмен также сможет сотрудничать с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека на основании меморандума. Каждый год он будет отчитываться о своей деятельности перед президентом, а сам отчет будет опубликован на официальном сайте.