ЕС собирается ограничить доступ китайским компаниям к госзакупкам медоборудования

Евросоюз планирует ограничить доступ китайских производителей медицинского оборудования к госзакупкам в сообществе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Согласно информации, решение по этому вопросу страны - члены ЕС могут принять уже в понедельник. Подобный шаг в случае одобрения станет первой акцией ЕС в соответствии с законом от 2022 года о международных инструментах закупок ЕС (IPI). Этот закон призван способствовать взаимности в доступе к рынкам госзакупок.

Такие ограничительные меры могут, по данным агентства, привести к "открытию нового фронта" в торговых отношениях с Китаем на фоне попыток Брюсселя достичь баланса в торговле с Пекином, а также в связи с введением США ответных тарифов.

В апреле 2024 года Еврокомиссия начала расследование, связанное с условиями закупок медоборудования в Китае по госконтрактам. По его итогам в Брюсселе пришли к выводу, что интересы иностранных компаний там ущемляются. Стороны в ходе последующих консультаций не смогли урегулировать данные проблемы.