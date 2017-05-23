Рада приняла закон о введении квоты в 75% на украинский язык на телевидении

Верховная рада приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.

Решение поддержали 269 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ теперь должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу через месяц со дня, следующего за днем его публикации в официальной прессе.

"Установить, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 07.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00", - говорится в пояснительной записке к документу. Для региональных телеорганизаций предлагают ввести обязательную долю на уровне 50%.

"Передача считается выполненной на государственном языке, если все реплики ведущих выполнены на государственном языке. При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивания при репортажах с места событий, комментариях приглашенных лиц", — отмечается в законе.

Закон также предусматривает, что телерадиокомпании показывают фильмы и передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением кинолент и программ (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года. Контент, трансляция которого допускается не на украинском языке, сопровождается субтитрами на государственном языке.

Документ предусматривает введение штрафа в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора за нарушение норм закона.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко убежден, что следующим шагом должно стать принятие нового закона о языках, который будет предусматривать квоты на использование иностранных языков.

"Украинские квоты на радио пробили путь квотам на ТВ! Следующим этапом должен быть новый закон о языке, чтобы квотировалось иностранное, а не украинское", - заявил он.

Власти рассчитают, что установление квоты позволит популяризировать украинский язык. Оппозиция в Раде отмечает, что такое решение создаст новые конфликты и напряженность в обществе. Против принятия документа также выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала "Интер", который ведет вещание в основном на русском языке. По их мнению, закон нарушает права миллионов граждан Украины и вредит развитию телевидения.