Последнее обновление: 26.05.2017 17:27

В Украине подписаны законы о запрете георгиевской ленты и языковых квотах на ТВ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законы о запрете георгиевской ленты и о языковых квотах на телевидении.

Как сообщалось, Верховная Рада 23 мая приняла в целом Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации", который устанавливает обязательную долю украиноязычного контента на общенациональных телеканалах в объеме 75%.

По закону, передачи, фильмы и новости, выполненные на украинском языке, должны составлять не менее чем 75% общей длительности передач и фильмов в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00. Закон вступит в силу через четыре месяца со дня его опубликования.

Верховная Рада 16 мая приняла закон о внесении дополнения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрещения изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты.

В четверг, 25 мая, Верховная Рада отказалась отменить решение о языковых квотах на ТВ и о запрещении георгиевской (гвардейской) ленты.

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