В Раде зарегестрировали законопроект об отмене советских законов

Законопроект об отмене действия советских нормативных актов, законов и кодексов на Украине в течение трех лет зарегистрирован на официальном сайте Верховной рады в понедельник.

На данный момент полный текст законопроекта на сайте Рады отсутствует.

Ранее глава Минюста Украины Павел Петренко заявлял, что "в украинском законодательстве осталось еще много советизмов, которые создают бюрократию и коррупцию". По его словам, Минюст разработал проект закона о признании утратившими силу актов органов госвласти и управления УРСР и СССР. Соответствующий проект закона был утвержден на заседании кабмина в середине апреля.

В Минюсте объясняли, что документ предусматривает прекращение действие советских актов в три этапа. В течение шести месяцев с момента вступления закона в силу должны прекратить свое действие все подзаконные акты министерств и ведомств, которые принимались до провозглашения независимости Украины, в течение года — все законы и в течение трех лет — все кодексы советских времен, которые еще действуют в стране. При этом законопроект не предусматривает отмену ратифицированных международных соглашений, которые были подписаны до независимости Украины.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.