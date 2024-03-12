Зеленский подписал закон о лоббизме

Президент Владимир Зеленский во вторник, 12 марта, подписал закон о добропорядочном лоббировании, принятие которого было одним из дополнительных требований Еврокомиссии для открытия переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Закон определяет правовые рамки лоббистской деятельности в Украине, права и обязанности субъектов; предусматривает создание при НАПК Реестра прозрачности, отчетность тех, кто определен как субъекты лоббирования, и контроль за соблюдением ими правил лоббирования.

Закон должен вступить в силу через два месяца после запуска Реестра прозрачности, но не позднее 1 января 2025 года.

Принятие закона о лоббизме было одним из четырех дополнительных требований Еврокомиссии, сформулированных в отчете о расширении в ноябре 2023 года. В то же время документ критиковали за то, что его нормы могут стать препятствием для добропорядочной деятельности экспертных общественных организаций, которые продвигают те или иные реформы.

Закон был принят Верховной Радой в целом 23 февраля. В то же время ряд антикоррупционных активистов заявляли, что документ в текущем виде не решает проблему лоббизма через отдельных депутатов и советников во властных структурах.