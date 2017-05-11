Доллар отошел от пика 8 недель к иене

Доллар США снизился, отойдя от максимума восьми недель к иене на торгах в Азии, а новозеландский доллар упал после того, как центробанк страны отказался от ужесточения политики.

Доллар снизился до 114,14 иены, предварительно повысившись до 114,37 иены, наивысшего значения с 15 марта.

Японская иена выросла на предыдущей сессии после того как президент США Дональд Трамп неожиданно уволил главу ФБР Джеймса Коми, заставив инвесторов опасаться, что спорное решение может спровоцировать политическую нестабильность и сведёт на нет меры стимулирования и налоговую реформу в США.

Однако доллар поддержали ожидания повышения ставки ФРС США, вероятность которого оценивается в 90 процентов, а также рост доходности американских гособлигаций.

Евро снизился на 0,01 процента до $1,0865. Индекс доллара, прибавивший 0,01 процента к 8.30 МСК, составил 99,679 пункта.

Председатель ЕЦБ Марио Драги сказал накануне, что пока слишком рано говорить о достижении целевой инфляции в еврозоне, несмотря на признаки экономического роста блока - таким образом, Драги дал понять, что регулятор не торопится повышать ставки или сворачивать программу выкупа активов объёмом 2,3 миллиарда евро.

Новозеландский доллар потерял 1,5 процента до $0,6832, после того как Резервный банк Новой Зеландии сохранил ставки на уровне 1,75 процента.

Доллар США укрепился к канадскому доллару после того, как агентство Moody's понизило рейтинги шести канадских банков. К 8.30 МСК доллар достиг C$1,3737, поднявшись на 0,6 процента.