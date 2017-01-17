Тариф на транспортировку нефтепродуктов в Беларуси остается прежним - $2,36

В Беларуси решили оставить тариф на транспортировку нефтепродуктов прежним - $2,36. Об этом говорится в постановлении Министерства торговли и антимонопольного регулирования №1 от 5 января 2017 года , которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, тариф на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, оказываемую унитарным производственным предприятием "Запад-Транснефтепродукт", установлен в размере $2,36 за 1 т нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 км.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.