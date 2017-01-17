Последнее обновление: 17.01.2017 17:55

Тариф на транспортировку нефтепродуктов в Беларуси остается прежним - $2,36

В Беларуси решили оставить тариф на транспортировку нефтепродуктов прежним - $2,36. Об этом говорится в постановлении Министерства торговли и антимонопольного регулирования №1 от 5 января 2017 года , которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, тариф на услугу по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, оказываемую унитарным производственным предприятием "Запад-Транснефтепродукт", установлен в размере $2,36 за 1 т нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 км.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2016
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование