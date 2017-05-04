Росавиация отозвала более 400 летных свидетельств

Более 400 летных свидетельств уже отозвано в РФ, сообщил РИА Новости представитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Кабина пилотов самолета Boeing

Ранее в четверг газета "Коммерсант" написала, что работники авиационной отрасли опасаются, что в ближайшее время Росавиация может аннулировать около тысячи летных свидетельств и рынок рискует лишиться четверти пилотов. По данным издания, пилоты и работники авиаотрасли обратились с петицией в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО).

"Действия Росавиации по отзыву лицензий пилотов законны и правомерны. Лицензии отзываются у тех пилотов, которые предоставляли фальшивые документы, например, медсправки, а также завышали время налета, фактически отлетав меньше, чем указано в документах. Такие пилоты не должны управлять транспортным средством, на борту которого находятся сотни человек. На данный момент отозвано более 400 свидетельств пилотов", — сообщили в ведомстве.

Вопросы профессиональной подготовки пилотов находятся вне компетенции ИКАО, отметил представитель Росавиации.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов говорил, что дефицита пилотов гражданской авиации в стране на сегодняшний день нет. Число выпускников профильных вузов по данной специальности, по его словам, составляет около тысячи человек в год.

Однако несколько лет назад уже возникала проблема, связанная с нехваткой командиров воздушных судов. В 2014 году был подписан закон, который допускал иностранцев к управлению гражданскими самолетами в России. Ранее это было запрещено Воздушным кодексом и Федеральными авиационными правилами. Но с начала 2000-ых в России сложился острый дефицит летного состава и авиакомпании несколько лет пытались это ограничение снять.