Санкт-Петербург на 5 лет вводит режим открытого неба

В санкт-петербургском аэропорту Пулково с 1 января 2020 года начнет действовать режим открытого неба.

Как сообщило министерство транспорта России, режим вводится на 5 лет. Ведомство утвердило перечень из 30 стран, который в будущем может быть расширен.

«В рамках инициативы станет возможным открытие новых маршрутов и существенное расширение географии полетов из аэропорта Пулково. По итогам предварительных переговоров такие европейские авиакомпании, как Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One и другие выразили заинтересованность в выполнении рейсов по седьмой степени свободы воздушного пространства уже в 2020 году из 22 стран с последующим увеличением перечня государств. Это Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Македония, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония», - говорится в сообщении министерства.

Режим открытого неба позволяет авиаперевозчикам летать в аэропорт не из домашнего региона.

С 1 октября иностранные туристы могут бесплатно оформить электронную визу для поездок в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. С аналогичными визами с 1 июля можно въезжать в Калининградскую область, а с августа 2017 года - во Владивосток.