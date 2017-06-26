Последнее обновление: 26.06.2017 18:04

Россия прекратит производство Ан-148

Россия намерена прекратить производство ближнемагистрального самолета Ан-148, заявил источник в авиационной отрасли.

Ранее официальный представитель украинского КБ Антонова рассказал РИА Новости, что предприятие полностью заместило комплектующие, которые до этого поставлялись из России.

"Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и Министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений", — отметил источник.

По его словам, сейчас на Воронежском авиастроительном объединении заканчивается сборка двух самолетов, после чего история Ан-148 завершится.

Ан-148 способен без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от двух до пяти тысяч километров. Сейчас самолеты этого типа эксплуатируют авиакомпании "Россия" и "Ангара", специальный летный отряд "Россия", а также МЧС и Минобороны.

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