Путин предложил выделить авиакомпаниям 23 млрд руб.

Президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд руб. в качестве поддержки российский авиаперевозчикам, серьезно пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплаты заработных плат, оплату стоянки воздушных судов», — заявил президент на прошедшем в режиме видеоконференции совещании с членами правительства.

Путин отметил, что правительству необходимо готовить решения по поддержке и других отраслей российской экономики, а также консолидировать необходимые для оказания такой поддержки ресурсы, сообщает РБК.

«Завтра посвятим отдельное совещание положению дел в строительной индустрии. В ближайшее время обсудим меры поддержки автопрома и сельского хозяйства, ЖКХ, легкой промышленности, авиастроения, других отраслей», — добавил глава государства.

По каждому сектору экономики Путин поручил подготовить и представить план действий, в том числе по поддержке программ импортозамещения.