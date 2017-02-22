Рынок акций Китая вырос третий день кряду, Гонконг в плюсе

Основные индексы Китая выросли третий день кряду в среду, приблизившись к трехмесячным пикам, хотя подъем был ограниченным в связи с продажей ряда недавно размещенных акций финансового сектора.

Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шэньчжэне, CSI300 вырос на 0,2 процента до 3.489,76 пункта, индекс Shanghai Composite - также на 0,2 процента до 3.261,22 пункта.

Акции банка Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank упали на 9,1 процента, показав максимальное однодневное снижение с конца ноября - начала их обращения на бирже.

Бумаги сектора недвижимости практически не изменились после того, как данные указали на замедление роста цен на жилье в Китае четвертый месяц подряд на фоне снижения спроса в крупнейших городах.

Лучшую динамику показали сектор материалов и потребсектор.

Индекс, отслеживающий динамику акций производителей алкогольной продукции, вырос на 1,8 процента, достигнув максимума с момента его запуска в 2015 году.

Акции Kweichow Moutai, крупнейшего по рыночной стоимости китайского производителя алкогольных напитков, достигли рекордного максимума после того, как компания отчиталась о росте квартальной прибыли на 15,9 процента.

Акции Гонконга завершили торги вблизи максимумов полутора лет благодаря подъему ресурсного сектора и сектора недвижимости на фоне улучшения прогноза экономического роста и усиления притока средств из Китая.

Индекс Hang Seng прибавил 1 процент до 24.201,96 пункта - максимума с 11 августа 2015 года, индекс China Enterprises вырос на 1,2 процента до 10.537,58 пункта.