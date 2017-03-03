Китайский фондовый рынок снизился, Гонконг закрылся на месячном минимуме

Китайские фондовые индексы снизились по итогам торгов пятницы и прервали трехнедельную череду повышений - инвесторы проявляли осторожность в ожидании ежегодного съезда парламента страны.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,2 процента до 3.427,86 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,4 процента и завершил сессию на отметке 3.218,31 пункта.

За эту неделю CSI300 просел на 1,3 процента, а SSEC потерял 1,1 процента.

"Голубые фишки" сегодня опережали акции компаний малой капитализации ввиду признаков экономического восстановления и надежд инвесторов на то, что на съезде представителей Национального народного конгресса Китая, который стартует в воскресенье, будет обнародовано еще больших бюджетно-налоговых стимулов.

В то же время на рынке усилились ожидания того, что китайские лидеры в ходе работы конгресса скорее объявят в качестве приоритетной задачи болезненные реформы, нежели меры стимулирования, из-за беспокойства по поводу финансовой стабильности.

Настроения участников рынка также подпортили опубликованные в пятницу результаты частного исследования, согласно которым деловая активность в секторе услуг Китая расширялась в феврале самыми медленными темпами за последние четыре месяца.

Основные секторы ушли в минус вслед за акциями компаний сектора материалов и энергетического сектора.

Ведущий фондовый индекс Гонконга закрыл пятничные торги на минимуме одного месяца на фоне фиксации прибыли инвесторами, которые опасаются, что ожидаемое повышение процентных ставок в США приведет к увеличению стоимости заимствований.

Индекс Hang Seng опустился на 0,7 процента до 23.552,72 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,0 процента, закрывшись на отметке 10.144,47 пункта.

За эту неделю Hang Seng потерял 1,7 процента, а HSCE - 1,3 процента.

Все основные секторы ослабли, в лидерах падения - чувствительные к изменению ставок акции компаний сектора недвижимости.