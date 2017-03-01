Рынки акций Китая и Гонконга выросли благодаря данным о производственной активности в КНР

Китайские фондовые индексы повысились по итогам торгов среды после выхода лучших, чем ожидалось, результатов исследований производственной активности, однако во второй половине дня рост котировок ограничила фиксация прибыли инвесторами.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,2 процента до 3.458,44 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite также прибавил 0,2 процента и завершил сессию на отметке 3.246,93 пункта.

Производственная активность в Китае расширялась быстрее, чем ожидалось, в феврале, при этом как объем производства, так и объем новых заказов ускорили темпы роста, показали данные официального и частного исследований, опубликованные в среду

"Официальный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора Китая остался на территории роста седьмой месяц подряд, позволяя предположить, что производственная активность по-прежнему высока", - отмечает Чжоу Хао, экономист Commerzbank AG в Сингапуре.

Большинство секторов укрепили позиции во главе с сырьевыми акциями.

Данные о производственной активности в Китае оказали поддержку и фондовым индексам Гонконга - ведущий индекс прервал четырехдневную полосу снижений, завершив сегодняшние торги в плюсе.

Индекс Hang Seng вырос на 0,2 процента до 23.776,49 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, снизился на 0,1 процента до 10.287,98 пункта на фоне фиксации прибыли после недавнего роста.

Большинство секторов укрепились к концу сессии, рост возглавили акции компаний, занятых в сфере услуг, подорожавшие на 2,1 процента.