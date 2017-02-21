Рынок акций Китая приблизился к пику 3 месяцев, акции Гонконга снизились вслед за HSBC

Китайские фондовые индексы продолжили расти во вторник и закрылись вблизи трехмесячных максимумов, поскольку ожидания притока средств пенсионных фондов на рынки акций по-прежнему подогревают аппетит к риску.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,3 процента до 3.482,82 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,4 процента и завершил торги на отметке 3.253,33 пункта - максимуме с 1 декабря.

Индекс ChiNext, в который входят бумаги стартапов, вырос на 1,4 процента до пятинедельного пика.

"Пенсионные фонды будут крупнейшим источником дополнительного капитала в ближайшем будущем, и они непременно поднимут акции лидеров отрасли и соответственно "голубые фишки", - отмечает аналитик Kaiyuan Securities Тянь Вэйдун.

Большинство секторов укрепили позиции. Рост возглавили акции компаний сектора недвижимости и сектора материалов.

Между тем фондовый рынок Гонконга пережил сегодня сильнейший однодневный спад за последний месяц из-за снижения бумаг тяжеловеса HSBC Holdings PLC, отчитавшегося о большем, чем ожидалось, падении прибыли в 2016 году.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng растерял первоначальный рост и к концу торгов снизился на 0,8 процента до 23.963,63 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,4 процента, закрывшись на отметке 10.408,56 пункта.

Акции HSBC Holdings PLC рухнули на 5 процентов, после того как банк сообщил о падении доналоговой прибыли за 2016 год на 62 процента, что оказалось хуже прогноза аналитиков и обусловлено разовыми списаниями в некоторых подразделениях.

Секторы продемонстрировали смешанную динамику. В лидерах падения был финансовый.

Бумаги сырьевого сектора подорожали на 0,8 процента на фоне продолжившегося роста цен на металлы и другие строительные материалы на китайском сырьевом рынке.