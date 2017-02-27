Китайские "голубые фишки" пережили худший день за 2 месяца, рынок Гонконга закрылся в минусе

Китайский индекс "голубых фишек" продемонстрировал в понедельник максимальный однодневный спад за два месяца после того, как регулятор рынка ценных бумаг пообещал активизировать кампанию против спекуляции и намекнул, что ослабит контроль над новыми IPO.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 0,8 процента до 3.446,22 пункта, показав самый сильный спад с 23 декабря, в то время как индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сбавил 0,8 процента, опустившись до 3.228,66 пункта.

Лю Шиюй, глава Китайской комиссии по регулированию ценных бумаг (CSRC), сказал на пресс-конференции в воскресенье, что страна в этом году сосредоточится на стабильном развитии рынка капитала.

Однако ограничение или временный запрет первичного публичного размещения акций ради стабилизации вторичного рынка "не решает проблему долгосрочного здорового развития рынка капиталов", отметил Лю, спровоцировав беспокойство на рынке.

Комментарии последовали за решением регулятора наказать страховое подразделение финансового конгломерата BaonengGroup за спекулятивную торговлю и оштрафовать инвестора Сянь Яня, председателя компании P2P Financial Information, на 3,48 миллиарда юаней ($506,96 миллиона) за нарушение норм рыночной торговли.

"Это показывает, что регуляторы занимают жёсткую позицию в отношении спекулятивной торговли", - сказал аналитик Sinolink Securities Ли Лифэн.

Основные секторы просели, возглавляемые финансовыми акциями.

Фондовый рынок Гонконга снизился третью сессию кряду в понедельник, поскольку длящееся несколько месяцев ралли рынка демонстрирует признаки угасания.

Динамика рынка акций Китая также оказывала давление на бумаги Гонконга.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,2 процента до 23.919,46 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, сбавил 0,8 процента, закрывшись на отметке 10.338,12 пункта.