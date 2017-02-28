Китайский фондовый рынок повысился, Гонконг закрылся в минусе

Китайские фондовые индексы повысились в ходе неактивных торгов вторника, на рынке сохраняется осторожность после нескольких месяцев подготовки основного индекса к пику конца ноября, ключевому уровню технического сопротивления.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,2 процента до 3.452,81 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,4 процента и завершил сессию на отметке 3.241,73 пункта.

Оба индекса укрепились второй месяц подряд ввиду признаков восстановления во второй крупнейшей экономике мира. За февраль CSI и SSEC прибавили 1,9 и 2,6 процента соответственно.

Активность в производственном секторе Китая, вероятно, ускорилась седьмой месяц подряд в феврале благодаря росту сырьевых цен, свидетельствуют результаты опроса Reuters.

Однако некоторые инвесторы проявляют все большую осторожность из-за перехода Пекина к более жесткой монетарной политике и ужесточения рыночного регулирования.

Секторы сегодня показали смешанную динамику. Рост возглавили акции компаний, занятых в сфере инфраструктуры.

Между тем фондовые индексы Гонконга снизились четвертую сессию кряду во вторник, поскольку длившееся несколько месяцев ралли рынка демонстрирует дальнейшие признаки угасания.

Инвесторы ждут первого выступления президента Дональда Трампа в Конгрессе США, которое начнется в 5 утра среды по московскому времени, в надежде подробнее узнать о его планах налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,8 процента до 23.740,73 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,3 процента, закрывшись на отметке 10.297,96 пункта.

По итогам периода с начала года Hang Seng прибавил около 8 процентов, тогда как HSCE вырос примерно на 10 процентов.

Большинство секторов сдали позиции. В лидерах падения оказались акции телекоммуникационных и энергетических компаний.