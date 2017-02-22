Последнее обновление: 22.02.2017 14:30

Министерство нацбезопасности США ужесточило правила в отношении мигрантов

Министерство национальной безопасности США во вторник, 21 февраля, распространило ряд служебных постановлений, предусматривающих ужесточение правоохранительных механизмов в отношении нелегальных мигрантов.

Новые методические указания обнародованы вскоре после того, как миграционный указ президента Дональда Трампа был заблокирован судом с Сиэтле, а позднее - и апелляционным судом девятого округа в Сан-Франциско, напоминает газета The Washington Post.

Рекомендации, в частности, предусматривают, что на службу будут наняты несколько тысяч новых сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, планируется расширить список из категорий мигрантов, подлежащих депортации в первую очередь, а также сократить время, отводимое законом на слушания по их делам. Наконец, предполагается более широко задействовать полицию на местах для осуществления арестов.

В администрации США утверждают, что новые положения не приведут к "массовым депортациям". Так, министр нацбезопасности Джон Келли заверил, что на реализацию рекомендаций потребуется значительное время из-за сопутствующих финансовых и материально-технических сложностей.

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